Negocierile cu Barcelona, confirmate! Atacantul a dat cărțile pe față

O plecare-șoc de la Liverpool, în vară, a fost cea a lui Luis Diaz, extremă în vârstă de 28 de ani. Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, columbianul a semnat cu echipa ”cormoranilor” în ianuarie 2022, dar în vara anului 2025 a fost cedat la Bayern Munchen, pentru 70 de milioane de euro!

Bayern Munchen și Liverpool s-au înțeles pentru transferul lui Luis Diaz în Bavaria, pentru o sumă foarte mare, chiar dacă jucătorul columbian a fost curtat și de Barcelona, dar catalanii nu s-au ridicat la pretențiile financiare ale lui Liverpool.

Luis Diaz a confirmat negocierile cu Barcelona, înainte să ajungă la Bayern Munchen

Luis Diaz a ajuns la echipa ”cormoranilor” în ianuarie 2022, după ce Liverpool le-a plătit celor de la FC Porto nu mai puțin de 54 de milioane de euro pentru serviciile sale.

Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Luis Diaz mai avea contract cu formația dirijată acum de Arne Slot până la finele stagiunii 2026-2027.

Recent, el a recunoscut că până să facă trecerea la Bayern Munchen a fost în discuții cu Barcelona, dar mutarea nu s-a concretizat. Așadar, au fost șanse mari să facă pasul în La Liga și nu în Bundesliga, acolo unde a și ajuns în cele din urmă.

”Sunt foarte fericit să fiu la acest club grozav (n.r. – la Bayern Munchen). Au existat discuții (n.r. – și cu Barcelona), dar și cu mai multe echipe.

Am luat o decizie obiectivă cu privire la viitorul meu, iar cel mai important lucru este că vin la un club grozav. Așa că voi încerca să dau tot ce pot”, a spus recent jucătorul, care are un start foarte bun la gruparea din Bundesliga, cu patru goluri și două pase decisive în șase partide.

Diaz a strâns 148 de meciuri oficiale în tricoul "cormoranilor". El a înscris 41 de goluri și a livrat 23 de pase decisive.

