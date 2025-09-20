Campion european anul trecut la categoria sub 16 ani, dinamovistul Yannick Alexandrescu luptă acum pentru titlul continental la Under 18!
VIDEO Yannick Alexandrescu este în finala pentru titlul de campion european la tenis!
Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.
”TENIS. Yannick Alexandrescu (CS Dinamo) s-a calificat în finala de simplu la Campionatul European U18
Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescu (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Yannick a câștigat cinci meciuri pentru promovarea în ultimul act. În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus sec în fața croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.
🔜În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ștefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4. Germanul este câștigătorul din acest an de la Roland Garros.
🏆Yannick Alexandrescu este campion european U16 în 2024, primul titlu la individual cucerit după 34 de ani”, a postat CS Dinamo București.
