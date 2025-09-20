Campion european anul trecut la categoria sub 16 ani, dinamovistul Yannick Alexandrescu luptă acum pentru titlul continental la Under 18!

”TENIS. Yannick Alexandrescu (CS Dinamo) s-a calificat în finala de simplu la Campionatul European U18

Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescu (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Yannick a câștigat cinci meciuri pentru promovarea în ultimul act. În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus sec în fața croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

🔜În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ștefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4. Germanul este câștigătorul din acest an de la Roland Garros.

🏆Yannick Alexandrescu este campion european U16 în 2024, primul titlu la individual cucerit după 34 de ani”, a postat CS Dinamo București.

