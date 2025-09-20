VIDEO Yannick Alexandrescu este în finala pentru titlul de campion european la tenis!

Yannick Alexandrescu este &icirc;n finala pentru titlul de campion european la tenis! Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.

TAGS:
Yannick AlexandrescuDinamoCampionatul European de tenisBogdan TomaNiels McDonald

Campion european anul trecut la categoria sub 16 ani, dinamovistul Yannick Alexandrescu luptă acum pentru titlul continental la Under 18!

”TENIS. Yannick Alexandrescu (CS Dinamo) s-a calificat în finala de simplu la Campionatul European U18

Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescu (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Yannick a câștigat cinci meciuri pentru promovarea în ultimul act. În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus sec în fața croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

🔜În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ștefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4. Germanul este câștigătorul din acest an de la Roland Garros.

🏆Yannick Alexandrescu este campion european U16 în 2024, primul titlu la individual cucerit după 34 de ani”, a postat CS Dinamo București.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
ACUM Super-goluri, ce revenire pentru Tottenham! Brighton - Tottenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham - Crystal Palace și Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO
ACUM Super-goluri, ce revenire pentru Tottenham! Brighton - Tottenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham - Crystal Palace și Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO
Nantes &ndash; Rennes 0-2, ACUM, LIVE pe VOYO! Derby-uri tari &icirc;n etapa a 5-a din Ligue 1
Nantes – Rennes 0-2, ACUM, LIVE pe VOYO! Derby-uri tari în etapa a 5-a din Ligue 1
Dinamo bate &rdquo;pe un teren unde se c&acirc;știgă foarte greu&rdquo;!
Dinamo bate ”pe un teren unde se câștigă foarte greu”!
FC Argeș - &rdquo;U&rdquo; Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Echipele de start
FC Argeș - ”U” Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Echipele de start
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Formația &icirc;și continuă forma excelentă

S-a schimbat liderul în Liga 2! Formația își continuă forma excelentă

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Gigi Becali nu l-a iertat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Botoșani: &bdquo;A făcut un cadou&rdquo;

Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

CITESTE SI
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

stirileprotv Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!