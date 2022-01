Haaland a vorbit în premieră despre transfer: "Dortmund mă presează! Se va întâmpla acum"

Deși Haaland mai are contract cu Dortmund până în 2024, o clauză de reziliere în valoare de 75 de milioane de euro va deveni activă din această vară, astfel că atacantul norvegian devine o țintă principală pentru marile cluburi ale Europei.

La interviul de după meciul cu Freiburg, Haaland a recunoscut că oficialii Borussiei Dortmund îl presează să ia acum o decizie referitoare la viitorul său și nu la vară.

"În ultimele șase luni am ales să nu spun nimic din respect pentru Dortmund, dar clubul vrea să fac o decizie acum. Tot ce vreau eu să fac este să joc fotbal, dar mă presează în legătură cu viitorul meu, iar asta că trebuie să iau o decizie curând. Dortmund vrea să iau o decizie, iar asta înseamnă că lucrurile se vor întâmpla acum. Au început să pună multă presiune pe mine și trebuie să accept, așa că acum e momentul să începem aceste lucruri.

Suntem în mijlocul unei perioade dificile, cu multe meciuri. Am spus de la început că îmi doresc să mă concentrez asupra fotbalului pentru că așa reușesc să fiu la cel mai înalt nivel, dar acum nu pot face asta", a spus Haaland, pentru postul TV norvegian Viaplan.

The Erling Haaland-interview with @JanAageFjortoft now with subtitles! pic.twitter.com/v39MPMzIOT