Pleacă Haaland de la Dortmund!? Indiciul care îl dă de gol că e pregătit pentru o mutare în Spania

Borussia Dortmund l-ar putea pierde pe Haaland în vară, motiv pentru care oficialii clubului l-au somat pe fotbalist să dea un răspuns până la finalul lunii februarie cu privire la planurile sale de viitor.

Când a semnat cu Dortmund, în ianuarie 2019, norvegianul a prevăzut o clauză în contract care să-i permită să părăsească clubul după doi ani, dacă se vor îndeplini un cumul de factori.

În speranța că îl vor convinge să continue la Dortmund, oficialii clubului i-au propus lui Haaland un salariu de 16 milioane de euro, însă suma este mult mai mică decât ce ar putea primi la una dintre cele două mari forțe din Spania: Barca și Real.

Un clip cu fotbalistul norvegian face vâlvă pe internet și le-a aprins imaginația iubitorilor fotbalului.

Haaland a fost surprins de camere vorbind în limba spaniolă, lucru care i-a făcut pe mulți să presupună că fotbalistul norvegian a învățat limba pentru că se pregătește de un transfer în Spania.

„Ce s-a întâmplat, frățioare?!”, i-ar fi spus Haaland în spaniolă unui adversar în timpul meciului Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 2-3.

"¿Qué pasa hermano?"

Erling Haaland has been practising his Spanish ???? pic.twitter.com/jXWP1Uuoe2