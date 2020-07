GRANZII EUROPEI IN ALERTA! Bayer Leverkusen ii da drumul pustiului-minune: “Pentru suma potrivita, poate pleca” 

Kai Havertz are acceptul conducerii de pe BayArena sa se transfere in aceasta vara

Havertz este printre cei mai apreciati mijlocasi din Europa, iar evolutiile sale din sezonul care tocmai s-a incheiat in Germania au atras atentia marilor cluburi de pe continet. Bayern Munchen, Real Madrid si Chelsea sunt printre cele mai interesate de serviciile neamtului, iar Rudi Voller le-a dat o veste buna celor doi colosi.

Imediat dupa finala cupei pierduta cu 2-4 in fata lui Bayern Munchen, starul lui Leverkusen a solicitat o intrevedere cu oamenii din conducerea lui Bayer. Jucatorul de 21 de ani a fost informat de Rudi Voller ca are acordul clubului de a se transfera, dar doar in conditiile in care oferta va fi una avantajoasa pentru club.

“Momentan, Kai este jucatorul nostru si avem o strategie pentru sezonul viitor din care si el face parte, dar i-am promis ca nu ne vom opune unui transfer, daca cei interesati vor plati o suma convenabila pentru Leverkusen. Havertz stie ce vrem sa facem aici, cunoaste clubul, suporterii, colegii si speram sa mai stea inca un sezon, dar daca nu se poate, nu ii vom sta in cale”, a declarat presedintele lui Bayer Leverkusen, Rudi Voller. Cu 16 goluri marcate in acest sezon, Havertz este evaluat de nemti la 100 de milioane de euro, suma care i-a speriat atat de cei de la Bayern Munchen, cat si pe “galacticii” de pe Bernabeu.

Chelsea, in schimb, pare pregatita sa faca eforturi considerabile pentru a-l transfera pe neamt, mai ales ca Jorginho a cazut in dizgratia lui Frank Lampard, care nu l-a mai folosit de la reluarea sezonului. De asemenea, strategia lui Lampard care pune accent foarte mult pe utilizarea jucatorilor tineri pare una care sa-l avantajeze pe Havertz si care sa ii garanteze prezente constante in primul 11. Jucatorul este tentat sa se transfere pe Stamford Bridge, insa ramane de vazut daca Chelsea va reusi sa faca o oferta pe placul celor de la Bayer.