Gestul incredibil facut de Bayern Munchen! A salvat o fosta campioana a Germaniei de la DEZASTRU! Este a 8-a oara cand fac asta

Castigatoarea titlului si a Cupei Germaniei din acest sezon a salvat un club de la faliment.

Bayern Munchen a jucat luni seara o partida amicala contra celor de la 1. Kaiserslautern, scor final 1-1, la doar 48 de ore dupa ce disputase finala Cupei Germaniei, castigata in fata celor de la Leipzig. Cei de la Bayern au promis ca vor fi prezenti la aceasta partida si s-au tinut de cuvant iar acest lucru a salvat-o pe Kaiserslautern de la dezastru!

Suma de 750.000 de euro obtinuta din biletele pentru acest meci a ramas la echipa care a gazduit partida, Kaiserslautern, iar aceasta suma o ajuta pe cea care are 4 titluri ale Germaniei in palmares sa obtina licenta pentru sezonul viitor!



"Fotbalul este la acest nivel datorita emotiilor si rivalitatilor, dar si a solidaritatii. De aceea ne-am bucurat sa ajutam si speram sa o vedem pe 1. FC Kaiserslautern revenind in Bundesliga in viitorul apropiat" a declarat CEO-ul celor de la Bayer, Karl-Heinz Rummenigge.

Bayern a salvat alte 7 cluburi

Cei de la Bayern si-au facut o adevarat reputatie din a ajutat alte cluburi care au probleme financiare. Situatia celor de la Borussia Dortmund din 2004 cand au fost la un pas de faliment iar cei de la Bayern le-au oferit suma de 2 milioane de euro care a salvat clubul este cunoscuta.

Insa mai putin cunoscut sunt cazurile a alte 7 cluburi salvate de Bayern dupa partida amicale in care veniturile au ramas la acestea. Prima oara a fost in 2003 cu VfB Chemnitz, echipa la care isi facuse junioratul Michael Ballack. Au urmat SpVgg Bayreuth (2006), Darmstadt 98 (2008), Hansa Rostock (2013), Alemannia Aachen (2013), Dynamo Dresda (2015) si Kickers Offenbach (2017).