Gest halucinant al lui Ribery la ultimul meci al lui Bayern! A plecat de pe banca in timpul partidei, s-a urcat in taxi si a plecat acasa!

Ribery va fi amendat pentru gestul sau.

Bayern Munchen a castigat cu 3-1 derby-ul etapei din Bundesliga in fata celor de la Bayer Leverkusen si are 9 puncte dupa primele 3 etape. Insa lucrurile nu sunt deloc roz la campioana Germaniei - pe langa accidentarea grava a lui Tolisso, Niko Kovaci are parte si de probleme disciplinare.

Frank Ribery nu a jucat niciun minut si a avut o izbucnire nervoasa in momentul in care Kovaci a decis sa faca ultima schimbare, introducandu-l pe Alaba in locul lui Rafinha, accidentat. Ribery a plecat de pe banca, a iesit din stadion si a luat un taxi pana acum, conform presei din Germania.

Ribery, cel care nu a vazut astfel ultimul gol al partidei al lui James Rodriguez, va fi amendat de cei de la Bayern.