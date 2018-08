Transfer surpriza la PSG! Ce jucator aduce de la Bayern

PSG face un transfer neasteptat.

Negocierile cu Bayern pentru spaniolul Bernat sunt in faza finala, anunta Sky Germania. Fundasul va semna un contract pe 3 ani. Suma de transfer e minuscula in fata muntelui de sute de milioane construit de Paris in ultimii ani. Doar 15 milioane de euro va plati PSG in schimbul lui Bernat.



Bernat, 25 de ani, joaca la Bayern din 2014. Folosit mult de Guardiola in primul sezon, Bernat a avut de suferit din cauza accidentarilor. In ultimul campionat, a prins doar 11 meciuri.