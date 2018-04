"E o uriasa lipsa de respect si profesionalism!" Bayern este pusa la zid dupa ce si-a anuntat noul antrenor! Prima declaratie a lui Niko Kovac

Bayern a anuntat oficial astazi ca Niko Kovac o va antrena pe Bayern de la 1 iulie.

Bayern Munchen a fost criticata dur de catre directorul de fotbal al celor de la Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, dupa ce noua campioana a Germaniei a anuntat oficial ca a ajuns la un acord pe 3 ani cu actualul antrenor al lui Frankfurt, Niko Kovac.

"Oferta ne-a surprins intr-un astfel de moment al sezonului insa noi ii datoram multe lui Kovac. Momentul este nefericit iar faptul ca informatia a <rasuflat> in presa, cu siguranta de la Munchen, nu de la Frankfurt, este o uriasa lipsa de respect si profesionalism.

Avem un meci foarte important maine la Leverkusen iar saptamana viitoare avem partida de Cupa cu Schalke, subiecte care ar fi trebuit sa fie in prim-plan. Procedura este indoielnica, asa cum am mai spus. Bayern s-a gandit doar la ea si nicio clipa la Eintrach Frankfurt. Ii respect pe colegii de la Munchen, dar daca vor ceva de la noi, ar trebui sa ne sune dar asta nu s-a intamplat.

Este lipsa de respect. Nu vom vorbi cu Bayern acum, insa vom avea un dialog in viitorul apropiat" a spus Bobic la conferinta de presa de astazi. Niko Kovac a vorbit si el despre acordul cu Bayern: "In urma cu o saptamana am spus ca nu a existat niciun contact cu Bayern pentru ca nu avusese loc.

Apoi a avut loc o dinamica diferita de orice am mai trait. Totul s-a schimbat ieri cand am fost sunat si am primit oferta pe care am acceptat-o. Le-am explicat lui Bruno Hubner (directorul sportiv) si Fredi Bobic astazi. Am anuntat astazi si echipa. Nu este o problema pentru mine pentru ca acum sunt concentrat pe meciul de sambata si vom face tot posibilul sa ne calificam in Europa.

Nu exista scuze sau alibiuri, nu vreau sa spun mai multe (despre Bayern), voi vorbi doar despre meciul cu Leverkusen" a declarat Kovac.