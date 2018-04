James Rodriguez revine pe Bernabeu cu Bayern si vrea razbunare: "Zidane e idolul meu, dar n-a fost corect cu mine!"

Bayern - Real Madrid si Liverpool - AS Roma sunt semifinalele Ligii Campionilor anul acesta!

Bayern - Real e socul semifinalelor in Champions League si anul acesta! Sezonul trecut, Real a trecut tot de nemti si a ajuns in finala de la Cardiff, castigata la scor in fata lui Juventus. Nemtii cauta razbunare, mai ales ca s-au simtit nedreptatiti de arbitraj la finalul dublei cu campioana Spaniei. Meciul va fi si mai special pentru James Rodriguez, jucator imprumutat de Real chiar la Bayern. Columbianul are drept de joc, deoarece UEFA nu permite clauzele care interzic unui jucator imprumutat sa joace impotriva echipei care il detine in cupele europene. James spunea in urma cu ceva timp ca s-a simtit nedreptatit de Zidane, pe care insa il admira in continuare.

"Cifrele mele vorbesc de la sine, dar fiecare antrenor are jucatorii sai preferati, are gusturile sale. Cred ca am facut lucruri bune la Real, nu stiu daca a fost corect cu mine, dar nu mai este ceva la care ma gandesc in acest moment. Zidane e idolul meu, ca fostbalist a fost de top, avea multa calitate. Plecarea mea de la Real a fost dificila si trista. A fost visul meu sa ajung intr-o zi la Real Madrid, insa asa e fotbalul, intr-o zi esti acolo unde ai visat, apoi este trimis in alta parte", spunea James.

Zidane i-a urat succes lui James in Germania. "Nu am nicio problema cu el si ma bucur ca joaca bine pentru Bayern", spunea antrenorul francez.

"El a decis sa plece la Bayern, joaca acum pentru ei si ma bucur ca o face bine. Eu vreau sa vorbesc doar despre jucatorii mei, el nu mai face parte din lotul nostru acum", a mai spus francezul.

Semifinale UEFA Champions League:

Bayern Munchen - Real Madrid

Liverpool - AS Roma

Prima echipa extrasa va gazdui meciul tur, pe 24/25 aprilie. Retururile sunt pe 1/2 mai.