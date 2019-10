CUTREMUR la Bayern! Un STAR al echipei paraseste clubul dupa 10 ani! Anuntul momentului in Germania

Dupa ce Ribery si Robben au parasit clubul bavarez, un alt star de la Bayern va pleca de la club. Este vorba de Thomas Muller, care este nemultumit de statutul pe care il are la Bayern, acela de rezerva. Potrivit Bild.de, Muller a trimis o scrisoare catre club prin care a transmis sa fie lasat sa plece la iarna.

Atacantul cotat la 35 de milioane de euro pe transfermarkt a facut pasul spre echipa mare a lui Bayern in 2009, el jucand pentru echipele U17 si U19 ale bavarezilor pana in acel moment.

Thomas Muller (30 de ani) a castigat in cariera 8 titluri de campion in Germania, 5 Cupe ale Germaniei, 5 Supercupe ale Germaniei, un trofeu Champions League, o Supercupa a Europei, un campionat mondial al cluburilor si un Campionat Mondial cu nationala Germaniei.

Thomas Muller wants to leave Bayern Munich in January, according to Bild ????

Talks between the club and player should take place over the international break, as Muller feels under-appreciated and wants more playing time ???? pic.twitter.com/OKP3WbSKzF