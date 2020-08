CRIMA in amical: i-au facut una cu pamantul! Dortmund, replica incredibila dupa masacrul din Bayern-Barcelona! Cu cat a putut sa bata in amicalul cu Austria Viena

Borussia Dortmund s-a distrat in amicalul cu austriecii de la Austria Viena!

Desi n-au contat pe mai multi dintre jucatorii de baza, nemtii si-au calcat in picioare adversarii. S-a terminat 11-2!

La fel ca in Bayern-Barca, la pauza a fost 4-1. Nici in partea a doua germanii n-au lasat-o mai moale. Au mai marcat de 7 ori. Asta FARA ca Haaland sa fie in lot pentru acest meci! Pustiul Reyna a marcat de doua ori, apoi Pherai, Guerreiro, Wolf, Sancho, Hazard, Can, Bellingham, Schulz si Duman au completat masacrul. Monschein si Kukik

Austria Viena va juca in Europa League, dupa ce a castigat playout-ul in Bundesliga din Austria, apoi doua baraje cu Altach si Hartberg.

Dortmund s-a oprit in optimile Champions League, unde a fost eliminata de PSG.