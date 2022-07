Capăt de linie pentru Timo Werner în Premier League. Unde este așteptat neamțul

Fotbalistul german nu prea a impresionat la Chelsea în sezoanele petrecute pe Stamford Bridge, iar conducerea în frunte cu Todd Boehly caută să-l vândă pe acesta.

Newcastle s-a aflat printre echipele interesate de serviciile jucătorului. Acum, Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că și Juventus îl dorește pe Werner la echipă.

Discussions/contacts between Juve and Chelsea for Timo Werner started yesterday. Juve are exploring this idea alongside Álvaro Morata, top of the list for Allegri. ???? #CFC

Chelsea could let Timo go on loan this summer, more to follow also on other clubs soon.