În acest sens, au existat extrem de multe zvonuri în online despre faptul că Ronaldo vorbește cu diferite echipe. Astfel că, ar fi vorbit și cu conducerea de la Atletico Madrid.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a publicat o postare pe rețelele social media în care l-a citat pe patronul lui Atletico, Enrique Cerezo, care a vorbit despre situația portughezului și dacă va ajunge la clubul său.

„Nu știu cine a inventat această poveste despre Cristiano Ronaldo la Atletico Madrid. Cu siguranță nu este adevărată. Este practic imposibil ca acesta să vină la Atletico de Madrid”, au fost cuvintele patronului pentru o publicație spaniolă, citate de Fabrizio Romano.

