Luis Diaz este aproape de transferul la Bayern Munchen, care caută o extremă stânga valoroasă. Columbianul mai are contract până în iulie 2027, dar s-a vorbit recent de interesul celor de la FC Barcelona și Al Nassr pentru el. Bayern pare dispusă să achite suma cerută de Liverpool, 40 de milioane de euro plus bonusuri de performanță, iar fotbalistul pare tentat de un salariu dublu față de cel primit pe Anfield, peste 6 milioane de euro pe sezon.



Ce tranferuri au efectuat până acum Bayern și Liverpool

În această vară, i-a transferat pe Jonathan Tah (Bayer Leverkusen / 800.000 de euro) și Tom Bischof (TSG Hoffenheim / 300.000 de euro), în timp Paul Wanner (Heidenheim), Bryan Zaragoza (Osasuna) și Lovro Zvonarek (Sturm Graz) au revenit după împrumuturi. De asemenea, bavarezii s-au despărțit de Mathys Tel (Tottenham / 35 de milioane de euro), Frans Kratzig (RB Salzburg / 3.5 milioane de euro), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb / 1.2 milioane de euro), Leroy Sane (Galatasaray / gratis), Eric Dier (AS Monaco / gratis), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim / împrumutat), Maurice Krattenmacher (Hertha Berlin / împrumutat) și Thomas Muller (contract încheiat).



De partea cealaltă, Liverpool i-a adus în acest mercato pe Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / 125 de milioane de euro), Milos Kerkez (Bournemouth / 47 de milioane de euro), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen / 40 de milioane de euro), Armin Pecsi (Pușkaș Akademia / 1.8 milioane de euro) și Freddie Woodman (Preston North End / gratis), iar după împrumuturi au revenit Giorgi Mamardashvili (Valencia), Ben Doak (Middlesbrough), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Calvin Ramsay (Kilmarnock) și Rhys Williams (Morecambe).



"Cormoranii" i-au vândut pe Caoimhin Kelleher (Brentford / 15 milioane de euro), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid / 10 milioane de euro), Nat Phillips (WBA / 3.5 milioane de euro) și i-a împrumuttat pe Vitezslav Jaros (Ajax) și Harvey Davies (Crawley Town).



Luis Diaz este vedeta naționalei Columbiei

Luis Fernando Diaz Marulanda (28 de ani) este născut la Barrancas (departamentul La Guajira) și s-a format la juniorii lui Atletico Junior de Barranquilla. La nivel de seniori a evoluat pentru Barranquilla FC (2016-2017), Junior de Barranquilla (2017-2019), FC Porto (2019-2022) și FC Liverpool (2022-2025).



Are 64 de meciuri și 19 goluri pentru naționala de seniori a Columbiei, iar în palmares are Categoria Primera A (2018 Finalizacion, 2019 Apertura), Copa Colombia (2017), Superliga Colombiana (2019), finală de Copa Sudamericana (2018), Primeira Liga (2019-2020, 2021-2022), Taca de Portugal (2019-2020), Supertaca Candido de Oliveira (2020), finală de Taca da Liga (2019-2020), Premier League (2024-2025), FA Cup (2021-2022), EFL Cup (2021-2022, 2023–24 / + finală 2024-2025), FA Community Shield (2022), finală de UEFA Champions League (2021-2022) și finală de Copa America (2024).



La nivel individual a fost golgheterul Copa America (2021), a primit distincțiile BBC Goal of the Month (august 2024), Primeira Liga Player Fair-Play Prize (2020-2021), Primeira Liga Player of the Month (octombrie și noiembrie 2021) și Copa America Tournament Revelation (2021) și a fost inclus în Copa America Team of the Tournament (2021). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și mijlocaș stânga și este cotat la 70 de milioane de euro.



Foto - Getty Images