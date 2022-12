Bayern Munchen, la un pas de lovitura iernii! Cine e portarul care îl poate înlocui pe Manuel Neuer

După ce în presa internațională au fost vehiculate mai multe nume de portari care au impresionat la Cupa Mondială, precum Dominik Livakovic sau Yassine Bounou, se pare că Bayern Munchen s-ar fi oprit la un alt nume, cel al lui Yann Sommer (34 de ani).

Sommer intră în ultimele șase luni de contract cu Borussia Monchengladbach, iar acum s-ar afla în discuții cu Bayern Munchen pentru un transfer, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Pe lângă campioana Germaniei, elvețianul ar avea și varianta Inter, însă italienii ar vrea să îl transfere abia în vară, când devine liber de contract.

Yann Sommer a impresionat în ultimii ani, atât la Borussia Monchengladbach, club la care joacă din 2014, cât și la naționala Elveției. La formația germană a strâns nu mai puțin de 335 de meciuri, în 90 dintre ele reușind să îți mențină poarta intactă.

Inițial, Bayern s-ar fi gândit să îl cheme mai devreme înapoi pe Alexander Nubel, împrumutat până în vară la AS Monaco, însă, conform presei germane, varianta a devenit tot mai puțin probabilă, astfel că bavarezii s-au reorientat acum către Sommer.

Yann Sommer is an option for Bayern as new goalkeeper to replace Neuer. Talks are ongoing - but not advanced yet. He's one of the names in the list. ???? #FCBayern

Inter are also interested in Sommer but to join as free agent for the next season. pic.twitter.com/bj9eyLn7X0