L-a impresionat pe Oliver Kahn la Mondial, iar acum îl poate înlocui pe Neuer la Bayern: "Prețul a fost stabilit!"

După ce în presa internațională au fost avansate mai multe variante pentru Bayern, precum revenirea mai rapidă din împrumut a lui Alexander Nubel, de la AS Monaco, ori transferul lui Dominik Livakovic, de la Dinamo Zagreb, se pare că bavarezii s-au reorientat și au acum un alt nume pe listă.

Yassine Bounou (31 de ani), portarul Marocului care a a avut evoluții excelente la Cupa Mondială, l-a impresionat și pe Oliver Kahn, președintele lui Bayern, iar bavarezii ar fi dispuși acum să facă o ofertă, conform sursei citate.

Marocanul se află sub contract cu Sevilla până în 2025, însă andaluzii ar fi dispuși să se despartă de goalkeeper în această iarnă pentru o sumă de aproximativ 20 de milioane de euro.

Oliver Kahn was impressed by Bono's WC performances & has him on his shortlist as alternative for Nübel. The Moroccan goalkeeper can well imagine a move to Munich. He was a childhood Bayern fan. Sevilla would be willing to negotiate at around €20m [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/Fs4eG1fved