Despre debutul lui Ianis a vorbit la o zi distanță și tatăl său, Gică Hagi, care a plecat duminică în Portugalia pentru a participa la Legends Charity Game.

Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a debutat în Turcia



"Regele" se declară bucuros pentru fiul său și așteaptă ca Ianis să își intre în ritmul normal.



"Sunt bucuros că Ianis s-a întors în Turcia. Acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Sper ca ușor, ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea unui meci de 90 de minute. Toate vor veni.



Da, am vorbit cu el. Am fost și acolo. S-a născut în Turcia. Mie mi-a mers foarte bine acolo, așa că sunt fericit că e acolo. El are motivația lui, ambiția lui, iar un jucător trebuie să demonstreze că în fotbal totul durează o zi și că trebuie să o iei de la capăt în fiecare zi. Ambiția trebuie să fie motivația lui numărul 1", a spus Gică Hagi.

Ianis Hagi, cifrele debutului, la Alanyaspor

Cât a contribuit Ianis Hagi, la victoria obținută de Alanyaspor? Un răspuns, în acest sens, îl avem în cronica apărută în publicația locală, Antalya Korfez. Aici, numele lui Ianis Hagi e pomenit o singură dată, în caseta tehnică, unde a fost consemnată introducerea românului pe teren, în minutul 66, în locul lui İbrahim Kaya.

Și Sofascore l-a pus pe Ianis Hagi sub „lupa“ sa. Sursa citată a notat că, în minutele în care a fost pe teren, românul a avut zece atingeri ale balonului. Precizia paselor sale? De 60% (3 din 5 și-au găsit destinatarul). Iată restul cifrelor trecute în dreptul lui Ianis Hagi:

*Șuturi pe poartă: 0

*Șuturi pe lângă poartă: 1

*Încercări de dribbling: 0

*Mingi pierdute: 3

*Dueluri câștigate la sol: 2/3

*Dueluri aeriene câștigate: 2/3

*Faulturi suferite: 2

