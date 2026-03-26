GALERIE FOTO Tricolorii joacă barajul de foc în paradis: lângă stadion, unul dintre cele mai frumoase palate din Europa

Tricolorii joacă barajul de foc în paradis: lângă stadion, unul dintre cele mai frumoase palate din Europa CM 2026
Marcu Czentye
Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, live text pe www.sport.ro.

Stadionul Tüpraş se vede îmbrăcat în alb și negru, pentru partidele pe care Beșiktaș le dispută pe teren propriu, dar, în această seară, va abunda de alb și roșu, în contextul barajului decisiv dintre Turcia și România.

O pată de galben va putea fi observată în tribune. Va fi o mini-replică a „Zidului Galben” de care ne-am bucurat intens la EURO 2024, când România a învins Ucraina, 3-0, și a obținut egal în confruntarea cu Slovacia, 1-1, pentru a reuși calificarea mult visată din faza grupelor, chiar din postura de câștigătoare de grupă.

Stadionul lui Beșiktaș, într-o oază de frumusețe turcească

Palatul Dolmabahce

Peste un milion de turiști vizitează, anual, Palatul Dolmabahce

Tricolorii vor da totul pe teren în casa lui Beșiktaș, unul dintre stadioanele europene care se bucură de priveliști superbe.

La două sute de metri distanță se află Palatul Dolmabahce, construit în secolul XIX, care a fost centrul administrativ de maximă importanță al Imperiului Otoman, timp de 44 de ani, în perioadele 1856 - 1887, respectiv 1909 - 1922.

Este unul dintre cele mai vizitate puncte de atracție turistică a Istanbulului, cu peste 1,3 milioane de turiști intrând, anual, pe porțile palatului, care deschid o grădină cu copaci și flori, întreținute ireproșabil.

Peste 14 tone de aur ar fi fost folosite doar pentru poleirea tavanelor Palatului Dolmabahce

Palatul imperial din vecinătatea stadionului Tüpraş este orientat către Strâmtoarea Bosforului, creând locul perfect pentru fotografii memorabile.

Palatul Dolmabahce se laudă cu cel mai mare candelabru de cristal din lume, din sticlă de Boemia. Cântărește 4,5 tone, are 750 de lămpi și a fost făcut cu ajutorul implicării Reginei Victoria.

Se estimează că prețul total al construcției ar fi echivalent, astăzi, cu suma de aproximativ 2 miliarde de dolari americani. Peste 14 tone de aur ar fi fost folosite doar pentru poleirea tavanelor.

ULTIMELE STIRI
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
Italia - Irlanda de Nord, azi de la 21:45. Echipe probabile + cine merge mai departe. Analiza si pronosticul lui Dan Chilom
Italia - Irlanda de Nord, azi de la 21:45. Echipe probabile + cine merge mai departe. Analiza si pronosticul lui Dan Chilom
Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Revine Radu? Ce a postat pagina oficială a naționalei României înaintea meciului cu Turcia
Revine Radu? Ce a postat pagina oficială a naționalei României înaintea meciului cu Turcia
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Corespondență din Istanbul | Un turc a învățat româna și îl așteaptă pe Ianis Hagi la magazinul său de haine înainte de Turcia - România

Corespondență din Istanbul | Un turc a învățat româna și îl așteaptă pe Ianis Hagi la magazinul său de haine înainte de Turcia - România



Recomandarile redactiei
Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca
Zeljko Kopic a luat măsuri după ce Mircea Lucescu „l-a uitat” pe Raul Opruț
Zeljko Kopic a luat măsuri după ce Mircea Lucescu „l-a uitat” pe Raul Opruț
Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu
Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00, UPDATE la fiecare oră | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
