O pată de galben va putea fi observată în tribune. Va fi o mini-replică a „Zidului Galben” de care ne-am bucurat intens la EURO 2024 , când România a învins Ucraina, 3-0, și a obținut egal în confruntarea cu Slovacia, 1-1, pentru a reuși calificarea mult visată din faza grupelor, chiar din postura de câștigătoare de grupă.

Stadionul Tüpraş se vede îmbrăcat în alb și negru, pentru partidele pe care Beșiktaș le dispută pe teren propriu, dar, în această seară, va abunda de alb și roșu, în contextul barajului decisiv dintre Turcia și România .

Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca

Peste un milion de turiști vizitează, anual, Palatul Dolmabahce

Tricolorii vor da totul pe teren în casa lui Beșiktaș, unul dintre stadioanele europene care se bucură de priveliști superbe.

La două sute de metri distanță se află Palatul Dolmabahce, construit în secolul XIX, care a fost centrul administrativ de maximă importanță al Imperiului Otoman, timp de 44 de ani, în perioadele 1856 - 1887, respectiv 1909 - 1922.

Este unul dintre cele mai vizitate puncte de atracție turistică a Istanbulului, cu peste 1,3 milioane de turiști intrând, anual, pe porțile palatului, care deschid o grădină cu copaci și flori, întreținute ireproșabil.

Peste 14 tone de aur ar fi fost folosite doar pentru poleirea tavanelor Palatului Dolmabahce

Palatul imperial din vecinătatea stadionului Tüpraş este orientat către Strâmtoarea Bosforului, creând locul perfect pentru fotografii memorabile.

Palatul Dolmabahce se laudă cu cel mai mare candelabru de cristal din lume, din sticlă de Boemia. Cântărește 4,5 tone, are 750 de lămpi și a fost făcut cu ajutorul implicării Reginei Victoria.

Se estimează că prețul total al construcției ar fi echivalent, astăzi, cu suma de aproximativ 2 miliarde de dolari americani. Peste 14 tone de aur ar fi fost folosite doar pentru poleirea tavanelor.