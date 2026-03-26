Echipa care va ieși învingătoare va disputa finala play-off-ului cu Slovacia sau Kosovo.

Turcii au dezvăluit ”arma secretă” a naționalei României

Chiar dacă sunt destul de convinși că naționala condusă de Vincenzo Montella va fi prezentă la Mondial, nu înseamnă că turcii nu au emoții înaintea primului joc de baraj cu România.

Yenicaggazetesi.com a analizat partida și a spus care este ”arma secretă” a naționalei României. Turcii sunt de părere că cea mai importantă calitate a tricolorilor este capacitatea de a încetini ritmul jocului și de a da lovitura prin atacuri rapide.

De altfel, jurnaliștii din ”Țara Semilunei” cred că elevii lui Vincenzo Montella trebuie să imprime partidei un ritm alert, să schimbe rapid direcția de joc și să pună presiune la poarta tricolorilor încă din primele minute ale jocului.

”Împotriva echipei lui Lucescu, ritmul jocului va fi crucial. România s-a remarcat în special prin capacitatea sa de a marca împotriva adversarilor mai slabi și a demonstrat, de asemenea, că poate reacționa în momente critice, așa cum s-a văzut în victoria obținută în ultimele minute împotriva unui adversar puternic precum Austria. (…)

Cea mai distinctivă caracteristică a României este capacitatea de a încetini jocul. Lasă mingea adversarului și așteaptă într-un bloc defensiv, dar atunci când găsește momentul potrivit devine periculoasă prin tranziții rapide. Este deosebit de eficientă în evitarea pierderii concentrării la fazele fixe. Prin urmare, echilibrul psihologic va fi la fel de important ca ritmul meciului. Echipa care va evita greșelile sub presiunea publicului poate prelua controlul jocului.

Cel mai important factor pentru ca băieții noștri să câștige acest meci va fi capacitatea lor de a crește ritmul la momentul potrivit, menținând în același timp răbdarea. Împotriva României, schimbarea rapidă a direcției jocului, deplasarea blocului defensiv, câștigarea mingii a doua și evitarea faulturilor necontrolate vor fi esențiale.

Incertitudinea privind alegerea portarului creează oportunități de a pune presiune pe adversar încă din primele momente ale meciului prin șuturi și centrări. Totuși, în locul încercărilor hazardate, găsirea poziției potrite prin destabilizarea apărării adverse reprezintă detaliul cel mai important care poate debloca acest meci”, au scris turcii.

Drăgușin și Hagi, cei doi tricolori remarcați de turci

De altfel, turcii au analizat cum arată prima reprezentativă a României și au remarcat că reprezintă un mix omogen între jucători din campionate internaționale, inclusive din cel turc, dar și din campionatul intern.

Turcii i-au evidențiat în principal pe Radu Drăgușin, fundașul celor de la Tottenham, și pe Ianis Hagi, care evoluează în Turcia, la Alanyaspor.

”România, sub conducerea selecționerului Mircea Lucescu, intră pe teren într-un sistem clasic 4-3-3. Structura lotului reflectă un echilibru între jucători din campionate internaționale și din liga internă, controlul ritmului fiind realizat în special prin mijlocași care reprezintă inteligența tactică a echipei. Primul unsprezece probabil include fundași puternici fizic precum Radu Drăgușin și jucători creativi precum Ianis Hagi”, au mai scris turcii.