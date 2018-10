Au sarit scantei in vestiarul lui Bayern! James Rodriguez, reactie VIOLENTA la adresa antrenorului: colegii l-au sustinut

Vestiarul lui Bayern sta pe un butoi de pulbere.

James Rodriguez a dat tonul revoltei la Munchen. Jucatorul columbian a avut un moment de furie dupa ultimele evenimente de la Bayern. "Aici nu suntem la Frankfurt", a urlat James Rodriguez in vestiar potrivit Bild.

Reactia a fost clar indreptata spre antrenorul Niko Kovac care a venit la Bayern de la Eintracht Frankfurt. Kovac nu se afla in vestiar in acel moment. Potrivit sursei citate, reactia lui Rodriguez a fost aprobata de ceilalti jucatori care sunt, de asemenea, nemultumiti de antrenor.

James Rodriguez este nemultimit de faptul ca nu a fost folosit ca titular in ultimele partide, insa si ceilalti fotbalisti cu nume din vestiarul lui Bayern au o problema cu Niko Kovac. Faptul ca antrenorul vorbeste in croata, in loc de germana, faptul ca echipa si-a pierdut spiritul ofensiv avut in perioada lui Heynches si Guardiola, iar antrenamentele sunt concentrate pe faza defensiva sunt motive de nemultumire pentru intreaga echipa.