"Zici ca sunt spaghete!" Neymar si-a socat fanii cu ultima nebunie! Cum arata cu dreaduri: FOTO & VIDEO

Neymar si-a schimbat look-ul.

Starul celor de la Paris Saint-Germain, Neymar, le-a prezentat fanilor noua freza excentrica! Brazilianul a ales sa-si faca dreaduri blonde inainte de ultimul meci al anului pentru PSG, impotriva lui Tatarusanu si Nantes.

Neymar are 16 goluri si 8 assist-uri in 19 partide in acest sezon, insa a primit critici pentru simularile sale. PSG este lider detasat in Ligue 1, avand 10 puncte peste Lille in clasament.

In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain o va intalni pe Manchester United.