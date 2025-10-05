Capul de afiș al zilei este confruntarea de la 21:45 dintre Lille și PSG, un duel între două echipe cu obiective diferite, dar la fel de ambițioase.



Lille, aflată pe locul 7, cu 10 puncte, visează la o revenire în competițiile europene, în timp ce campioana en-titre PSG, poziționată pe locul 2 cu 15 puncte, are un singur scop: recucerirea titlului.



Zi de foc în Ligue 1!



La polul opus al clasamentului, lupta pentru supraviețuire este la fel de tensionată. Metz, “lanterna roșie” a campionatului, are doar 2 puncte în șapte etape și primește vizita celor de la Le Havre, formație clasată pe locul 16, cu 5 puncte.



Într-o poziție la fel de dificilă se află și Angers (locul 17, 5 puncte), care joacă acasă cu Strasbourg, ocupanta locului 6 și una dintre echipele-surpriză ale sezonului.



Ziua începe spectaculos, de la ora 16:00, cu duelul dintre Lyon (locul 3, 15 puncte) și Toulouse (locul 11, 7 puncte).



Programul complet al meciurilor de duminică, 5 octombrie, în Ligue 1:

