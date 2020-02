Video senzational! Gafa monumentala intr-un meci din Franta! Ce a putut sa faca portarul gazdelor

Caen a intalnit-o pe Grenoble pe teren propriu, in cadrul etapei cu numarul 27 din Ligue 2. Gazdele au invins cu scorul de 2-0.

Portarul lui Caen a comis o gafa incredibila in minutul 18. Cu doar un minut mai devreme, echipa sa primise gol din penalty. Riou, goalkeeper lui Caen, a vrut sa arune mingea la un coechipier, insa balonul a ajuns direct in propria poarta.

On critique souvent le jeu proposé en L2, par ignorance je dirais. Il y a aussi des belles actions bien construites, comme ce but marqué dans le match entre Caen et Grenoble. Regardez, ça part d’une relance à la main du gardien ! pic.twitter.com/ajJnWQYuny