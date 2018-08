Ultimul transfer de peste 100 de milioane al verii! Surpriza totala: pe cine vrea de URGENTA PSG langa Neymar

Tuchel s-a consolat cu ideea ca Rabiot vrea sa plece si a gasit un alt mijlocas de top pentru PSG.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Conform Daily Express, Parisul vrea sa dea in jur de 120 de milioane de euro pentru starul lui Tottenham, Christian Eriksen. Dorit in trecut si de Barcelona, Eriksen n-a putut fi luat in ciuda ofertelor facute lui Tottenham. Alaturi de Kane si Dele Alli, Eriksen e considerat netransferabil de managerul Pochettino.



Christian Eriksen, 26 de ani, e la al 6-lea sezon cu Tottenham, pentru care a jucat 225 de meciuri si a marcat 56 de goluri.