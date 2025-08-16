Răzvan Raț a fost prezent sâmbătă seară la ”Play On Sport”, emisiune dedicată eșalonului de elită al Angliei care este difuzată doar pe platforma VOYO, alături de Costel Pantilimon, Ciprian Marica și moderatorul Cristi Pintea.



Manchester City a învins-o pe Wolves în deplasare cu 4-0, iar Raț a indicat faptul că echipa pregătită de Pep Guardiola vrea să demonstreze de ce e în stare în noua stagiune, având în vedere că stagiunea precedentă a fost câștigată de rivala Liverpool.



Raț a vorbit și despre Rayan Cherki, adus în această vară de Manchester City pentru 36,5 milioane de euro de la echipa franceză Olympique Lyon.



Fotbalistul care l-a impresionat pe Răzvan Raț: ”E diferit, e tehnic! Știm ce poate să facă”



”City vrea să își spele imaginea de sezonul trecut. Și arată bine cu jucători care vin de pe bancă. Apropo de Cherki! E un jucător diferit, vorbeam în pauză despre el și despre ce poate să facă sau cât e de tehnic acest jucător!



City e echipa care cheltuie extrem de mult pe jucători. Vedem dacă o să țină ritmul în tot campionatul. Pep Guardiola este primul antrenor care trece de două miliarde cheltuite”, a spus Răzvan Raț.



Wolves - Manchester City 0-4



Erling Haaland a deblocat tabela de marcaj în minutul 34, iar Tijani Reijnders a majorat diferența în minutul 37. Haaland a dus scorul la 3-0 în minutul 61, iar Rayan Cherki și-a trecut și el numele pe tabelă în minutul 81.



Manchester City a înregistrat cea mai categorică victorie din eșalonul de elită al Angliei de până acum. Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.

