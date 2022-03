Transferul stelar pregătit de PSG! Bogații Parisului nu vor să mai piardă Liga Campionilor în sezonul următor

Madridul le-a ”furat” stelelor de la Paris locul în sferturi și le poate lua și cel mai bun jucător.

Kylian Mbappe a intrat în ultimele șase luni de contract și se zvonește că ar putea semna cu Real Madrid, care îl dorește cu insistență.

Parizienii au și un ”plan B” în cazul în care nu vor reuși să-i prelungească actualul contract lui Mbappe. Șefii PSG-ului vor încerca să-l aducă pe Robert Lewandowski (33 de ani), cel mai bun marcator la lui Bayern Munchen, care va intra, în vară, în ultimul an de contract cu formația bavareză.

Bayern vrea să-i ofere un nou contract lui Lewandowski, dar cele două părți nu au ajuns, momentan, la un acord. Mai mult, agentul polonezului a purtat deja discuții cu reprezentanții PSG-ului, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

