Curățenia începe cu Pochettino! Cine îl poate înlocui pe antrenorul PSG-ului, după eliminarea din Champions League

Presa internațională scrie că Neymar (30 de ani) ar putea fi prima vedetă „sacrificată” de conducerea pariziană, care a impus ca obiectiv câștigarea Champions League și care a adus mai multe nume ”sonore” pe Parc des Princes în vară.

Pe lângă Neymar, și antrenorul Mauricio Pochettino ar putea pleca de la PSG, după doar un sezon, chiar dacă are șanse mari să câștige titlul în Ligue 1. Zinedine Zidane, care este liber de contract, este principala țintă a bogaților de la Paris.

Nasser Al-Khelaifi vrea să-l înlocuiască pe Pochettino cu fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Zinedine #Zidane is the main target as new #PSG’s coach for the next season. #Paris are ready to change manager at the end of the season and #AlKhelaifi dreams Zizou as Mauricio #Pochettino’s replacement. The fate of Poch is sealed. #transfers