După ce a trecut de kosovarii de la Drita, campioana României mai are un singur ”hop” până la tabloul principal din UEFA Europa League, o performanță care ar aduce sume importante de bani în conturile clubului patronat de Gigi Becali.



Campioana României va disputa primul meci în deplasare, urmând ca returul de la București să se joace o săptămână mai târziu. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat că Gigi Becali va scoate o sumă importantă din conturi pentru această deplasare.



Mihai Stoica anunță cât plătește FCSB pentru deplasarea în Scoția



Doar zborul până în Scoția o va costa pe FCSB aproape 200.000 de euro. Din lipsă de soluții, campioana a închiriat un avion de lux.



„Ne costă charterul aproape 200.000 de euro, peste 190.000 de euro. Foarte mulți au zis că prețul normal e 120.000. OK, veniți cu ofertă! 'Păi, da, dar nu putem să luăm aprobări'. Și atunci cum veniți să spuneți că e 120.000?



Plecăm cu un avion de lux, nu ne-am dorit neapărat să plecăm cu un avion de lux, are o capacitate de 190 de persoane, a fost transformat într-un imens lounge cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar îți dai seama...”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Cine va arbitra Aberdeen - FCSB (joi, de la 21:45)



La centru va fi olandezul de origine turcă, Serdar Gözübüyük (39 de ani). El va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij. În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.



Gözübüyük e un arbitru foarte generos în ceea ce privește acordarea cartonașelor. În acest sezon, deși a condus doar trei partide oficiale, Serdar Gözübüyük a acordat 18 „galbene“. De asemenea, a dictat două lovituri de la 11 metri. De fapt, acesta e un alt capitol la care se remarcă centralul olandez. Pentru că, în sezonul trecut, el a dat 15 penalty-uri, în cele 44 de meciuri pe care le-a condus, la centru.

