Si miliardarii au probleme! Presedintele lui PSG ar putea ajunge la inchisoare pentru dare de mita

Nasser Al-Khelaifi are probleme cu justitia din Elvetia si din Franta.

Presedintele lui PSG face obiectul unei proceduri penale in calitate de director al grupului BeIN Media. El este suspectat de dare de mita in procesul de acordare a drepturilor TV pentru Campionatele Mondiale de fotbal din 2026 si 2030. Incepand cu 12 octombrie 2017, pachetul Public al Confederatiei Elvetiene a deschis o procedura penala impotriva presedintelui qatarian al lui PSG, suspectand ca acesta ar fi incercat sa il mituiasca pe fostul secretar general al FIFA, Jerome Valcke, in calitate de director al grupului BeIN Media, oferind “avantaje necuvenite in legatura cu acordarea drepturilor mass-media pentru Campionatele Mondiale din 2026 si 2030”. Audiat o data in octombrie 2017, omul de afaceri cu o avere estimata la mai multe miliarde euro trebuie sa se prezinte din nou pentru a da explicatii in fata oamenilor legii.

Contractul pentru competitiile din 2026 (oganizate de SUA, Canada si Mexic) si 2030, a fost semnat in 2014, pentru o valoare de 500 de milioane de euro, si se refera la drepturile de retransmisie pentru 24 de tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord. Acordul nu a fost niciodata anuntat oficial de catre FIFA si a fost incheiat fara o cerere de oferta, la fel ca in cazul contractelor cu canalul brazilian TV Globo, retelei americane FoxSports si grupului Mountrigi Management.

„VILLA BIANCA” SI UN CEAS DE LUX PUS SUB PERNA, OFERITE LUI VALCKE

Parchetul elvetian este interesat si de locatia numita „Villa Bianca”, situata in Porto Cervo, Sardinia, care, potrivit politiei italiene ce a perchezitionat-o, ar fi fost „mijlocul coruptiei” in legatura cu Valcke. Nereusind sa o achizitioneze, asa cum intentiona vizitand-o de doua ori, in vara lui 2013, Valcke a decis sa inchirieze aceasta vila de lux pentru a locui acolo.

Ziarul francez Le Monde a avut acces la contractul de inchiriere. In acest document, apare informatia ca „Villa Bianca” ii apartinea lui Abdelkader Bessedik, proprietarul companiei qatariene Golden Home Real Estate. Acest apropiat al lui Al-Khelaifi a cumparat casa cu 5 milioane de euro datorita unui imprumut al sefului de la PSG. Contractul de inchiriere a fost semnat la data de 1 iulie 2014 de catre Bessedik si Jerome Valcke, in calitate de actionar unic al companiei offshore Umbelina SA, cu sediul in Insulele Virgine Britanice, un cunoscut paradis fiscal. Creata in 2013 pentru a cumpara un iaht, Umbelina SA a aparut in media, in special dupa 2016, dupa izbucnirea scandalului Panama Papers. Contractul de inchiriere era valabil de la 1 aprilie 2014 la 31 august 2015 si putea fi reinnoit pentru 12 luni. Chiria anuala a proprietatii se ridica la 96.000 de euro.

Potrivit publicatiei Le Parisien, justitia elvetiana s-a concentrat si pe un cadou pe care Al-Khelaifi i l-ar fi dat lui Valcke, in 2015, in Doha: un ceas al marcii Cartier, cu o valoare cuprinsa intre 10.000 si 20 000 de euro. Avocatii lui Al-Khelaifi spun ca acest ceas, gasit sub perna in camera de hotel de fostul numar doi al FIFA, a fost oferit de si din initiativa serviciului de protocol al Qatarului si ca presedintele PSG nu era constient de gest.

SEFUL LUI PSG ESTE ANCHETAT SI DE JUSTITIA DIN FRANTA

Nu este singura problema cu legea a conducatorului lui PSG. Pe 11 iunie 2019, el a aparut in fata judecatorului parizian Renaud Van Ruymbeke, fiind acuzat ca a folosit metode nelegale ca sa castige organizarea de catre Doha a Campionatelor Mondiale de Atletism din 2017. Mai precis, in 2011, in plin proces de selectare a oraselor-gazda pentru viitoarele competitii, fondul Oryx Qatar Sports Investments (QSI), fondat de catre Khalid Al-Khelaifi, fratele sefului lui PSG, ar fi varsat suma de 3.5 milioane de dolari catre o firma de marketing sportiv detinuta de senegalezul Papa Massata Diack, care detinea drepturile exclusive de marketing ale Federatiei Internationale de Atletism (IAAF) si care era fiul fostului presedinte al institutiei intre 1999 si 2015, Lamine Diack. Africanul si fii sai sunt cautati de justitia din Franta de mai multi ani, fiind vizati in mai multe anchete penale. In final, Doha nu a obtinut organizarea competitiei din 2017, ci pe cea din 2019, in ciuda criticilor vehemente ale mai multor delegati IAAF, care au adus in discutie temperaturile foarte ridicate din Qatar, ce puteau pune in real pericol sanatatea sportivilor.