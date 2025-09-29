Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi învinsă pe Arena Națională

Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi &icirc;nvinsă pe Arena Națională Europa League
Young Boys este următoarea adversară a lui FCSB din faza principală Europa League. Meciul de pe Arena Națională este programat joi, de la ora 19:45.

Young Boys a avut un start de sezon cu câteva rezultate dezamăgitoare. Echipa lui Giorgio Contini a fost eliminată din Cupa Elveției de divizionara secundă Aarau, iar în Europa League a pierdut clar duelul de acasă cu Panathinaikos, 1-4, după ce grecii marcaseră trei goluri în primele 19 minute.

Antrenorul lui Young Boys, deranjat de întrebarea unui jurnalist după victoria cu Thun

Presa elvețiană a scris în ultimele săptămâni că scaunul antrenorului Contini se clatină din cauza rezultatelor slabe. Totuși, Young Boys a reușit un weekend o victorie în derby-ul de campionat cu FC Thun, scor 4-2, iar tehnicianul a căpătat o gură de oxigen importantă înaintea duelului cu FCSB de joi.

După victoria cu FC Thun, în care Young Boys a revenit de la 0-1 și a înscris toate cele patru goluri în repriza secundă, antrenorul Contini a părut deranjat când un jurnalist l-a întrebat despre criza de la echipă.

"Acum două săptămâni, după 2-1 la Lucerna, ați scris că a fost cea mai bună prestație a lui Young Boys din ultimii ani. Totul era perfect. Două săptămâni mai târziu, vorbiți despre o criză. Scuzați-mă, dar nu vă înțeleg", a spus Contini.

"Victoria cu FCSB, obligatorie"

Totuși, cotidianul elvețian Blick anunță că postul lui Giorgio Contini este în continuare în pericol, mai ales dacă Young Boys nu va reuși să o învingă joi pe FCSB.

"Pentru moment, nu va exista o întâlnire de criză cu conducerea, dar urmează meciul de la București, cu FCSB. Dacă vrea să păstreze șanse pentru calificare, victoria este obligatorie. În caz contrar, vor exista din nou discuții", a scris Blick.

După 1-4 contra lui Panathinaikos, Young Boys ocupă locul 36 în grupa de Europa League, ultimul. În schimb, FCSB a debutat cu o victorie, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles.

VIDEO Conferință de presă Elias Charalambous după FCSB - Oțelul Galați 1-0

