Ronaldo s-a decis in legatura cu viitorul sau! Starul lui Juventus ar putea ajunge la un club urias! Salariul imens pe care l-ar incasa

Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Juventus.

PSG ar putea fi urmatoarea casa a portughezului. Conform AS.com, "PSG a initiat contactele cu anturajul atacantului, pentru ca acesta sa joace in sezonul urmator la Paris, o miscare pe care Cristiano o vede cu ochi buni".

Ronaldo este ademenit cu o oferta de 30 de milioane de euro pe sezon. Ronaldo nu este fericit la Juventus, iar venirea lui Max Allegri ar putea duce la o despartire imediata.

Recent, Neymar a vorbit despre posibilitatea de a juca alaturi de Ronaldo: "Vreau sa joc alaturi de Cristiano Ronaldo. Am jucat deja alaturi de mari jucatori precum Messi si Mbappe. insa nu am mai jucat pana acum impreuna cu Cristiano Ronaldo".

PSG l-a luat pe Donnarumma

Portarul italian a ales sa nu isi prelungeasca intelegerea cu echipa ce l-a lansat in fotbalul mare. Paris Saint-Germain pare a fi favorita sa il aduca, potrivit jurnalistului britanic Duncan Castles, care spune ca tratativele sunt avansate. Clubul francez ar avea in plan sa il imprumute pe Donnarumma in primul sezon, avand in vedere ca Navas e titular incontestabil pentru moment. (Detalii AICI)

AC Milan i-a adus deja inlocuitor, pe francezul Mike Maignan de la Lille in schimbul a 13 milioane de euro.