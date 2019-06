RECORD pentru PSG! A semnat cel mai mare contract din istorie! Va castiga peste 80 de milioane de euro pe an!

PSG a semnat cel mai important contract din istorie.

Campiona Frantei, PSG, a semnat astazi cel mai important contract de sponsorizare din istorie. A semnat un contract cu cei de la NIKE pana in anul 2032 si vor incasa peste 80 de milioane de euro pe an. In asteptarea lui Sarabia si Herera, PSG a auntat in aceasta dimineata ca a semnat cu compania Americana NIKE, pana in 2032. Contractul a fost negociat chiar de catre seicul celor de la PSG, Nasser al-Khelaifi si au intrat in top 5 contracte de sponsorizari.

Top 10 cele mai mari sponsorizari



1. FC Barcelona: 155 milioane de euro pe an de la NIKE, pana in 2028

2. Real Madrid: 120 de milioane de euro pe an de la Adidas, pana in 2028

3. Manchester United: 95 de milioane de euro pe an de la Adidas, pana in 2025

4. PSG: 80 de milioane de euro de la NIKE pe an, pana in 2032

5. Manchester City: 75 de milioane de euro pe an de la Puma, pana in 2029

6. Arsenal: 70 de milioane de euro pe an de la Adidas, pana in 2024

7. Chelsea: 68 milioane de euro pe an de la NIKE, pana in 2027

8. Liverpool: 63 de milioane de euro de la New Balance, pana in 2020

9. Bayern Munich: 61,6 milioane de euro de la Adidas, pana in 2030

10. Juventus: 51 milioane de euro de la Adidas, pana in 2027