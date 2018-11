Reactia incredibila a lui Mbappe dupa dezvaluirile Football Leaks legate de salariul sau: 50 de milioane in 5 ani. Ce spune pustiul de 19 ani

Der Spiegel a publicat o noua serie de rapoarte obtinute de pe hardul intitulat "Football Leaks". Publicatia germana a dezvaluit sumele ametitoare pe care PSG i le da lui Mbappe.

La 19 ani, Kylian Mbappe este cel mai bine platit tanar fotbalist de pe planeta. Transferat pentru 180 de milioane de euro, atacantul, campion mondial cu nationala Frantei, incaseaza in acest moment 8 milioane de euro pe an de la PSG. El a primit 5 milioane de euro la semnatura, plus alte prime si facilitati.

Mbappe a primit 7 milioane in primul sezon, iar remuneratia sa va creste cu cate un milion in fiecare an.

Der Spiegel a mai scris ca Mbappe primeste lunar 30.000 de euro de la club pentru a-si plati chiria.

Aceeasi suma o primeste pentru a-i plati pe cei trei oameni din stafful sau personal: soferul, bodyguardul si bucatarul personal. Astfel, fiecaruia dintre ei ii revine o treime.

Mbappe, care a marcat 34 de goluri in 55 de partide, a fost la un pas de Real Madrid, a mai scris Der Spiegel, dar, potrivit rapoartelor Football Leaks, PSG a egalat oferta madrilenilor si a reusit sa obtina mai repede semnatura atacantului.

Mbappe: "Sumele de astazi sunt indecente"

Kylian Mbappe a spus ca sumele platite in fotbalul modern sunt indecente din punctul de vedere al unui pusti care vine dintr-o familie modesta.

"Este intr-adevar indecent pentru mine, care vin dintr-o familie modesta. Este adevarat ca este indecent, dar asta este piata si asa functioneaza lumea fotbalului. Nu voi revolutiona eu fotbalul. Fac parte dintr-un sistem in care treubie sa raman si pe care trebuie sa il respect", a spus Mbappe.