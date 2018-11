14 milioane de euro pentru primul titlu din istorie! OFERTA NEBUNA primita de Olaroiu: a negociat imediat ce a terminat campionatul in China

Cosmin Olaroiu i-a cucerit pe chinezi.

Cosmin Olaroiu a terminat sezonul in China pe locul 5, o clasare cu sapte pozitii mai buna decat ce reusea Fabio Capello. Oficialii de la Jiangsu Suning nu vor sa-l piarda pe tehnicianul roman si i-au facut o noua oferta.

Cosmin Olaroiu ar urma sa incaseze nu mai putin de 14 milioane de euro daca va accepta prelungirea contractului pana in 2021. Potrivit TelekomSport, antrenorul roman a primit oferta de prelungire a intelegerii, plus promisiunea ca se va investi masiv in transferuri. Chinezii vor titlu in sezonul urmator.

Actualul contract al lui Olaroiu expira anul urmator, dar Jiangsu Suning nu vrea sa mai astepte. Chinezii vor sa-si asigure antrenorul si spera sa castige primul titlu din istorie.

Cea mai buna clasare a celor de la Jiangsu Suning a fost locul 2 in sezoanele 2012 si 2016.