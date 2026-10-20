Cele două grupări și-au dat întâlnire marți seară, de la 22:00, pe stadionul ”Parc des Princes”, într-un meci care a contat pentru a treia etapă din faza ligii UEFA Champions League.
GALERIE FOTO Lovitură în PSG - Barcelona! S-a rupt în minutul 20, iar antrenorul a forțat prima schimbare a meciului
PSG - FC Barcelona, LIVE TEXT - AICI.
În minutul 20 al meciului, antrenorul parizienilor, Luis Enrique, a fost nevoit să forțeze o primă schimbare în meci, după ce Ousmane Dembele a acuzat dureri musculare în urma unui sprint.
În locul câștigătorului Balonului de Aur din 2024 a fost introdus Ferran Torres, marcatorul din finala Campionatului Mondial din 2026 dintre Spania și Argentina.
Ferran Torres este cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate și a fost adus de PSG în această vară definitiv de la FC Barcelona, pentru 48,5 milioane de euro.
Echipele de start:
- PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, L. Hernandez - Vitinha, J. Neves, F. Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
- Rezerve: Chevalier, Mouak - L. Beraldo, Zabarnyi, F. Torres, Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Ndjantou
- Antrenor: Luis Enrique
- Barcelona (4-2-3-1): J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, G. Martin, Espart - Bernal, Pedri - Yamal, Olmo, Gordon - Raphinha (C)
- Rezerve: Szczesny, Livakovic - Balde, Farinas, Gavi, Fermin, G. Jesus, Adeyemi, Rodri, F. De Jong, Abdelkarim, A. Campos
- Antrenor: Hansi Flick
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
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