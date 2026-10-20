Lovitură în PSG - Barcelona! S-a rupt în minutul 20, iar antrenorul a forțat prima schimbare a meciului

Cele două grupări și-au dat întâlnire marți seară, de la 22:00, pe stadionul ”Parc des Princes”, într-un meci care a contat pentru a treia etapă din faza ligii UEFA Champions League.

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În minutul 20 al meciului, antrenorul parizienilor, Luis Enrique, a fost nevoit să forțeze o primă schimbare în meci, după ce Ousmane Dembele a acuzat dureri musculare în urma unui sprint.

În locul câștigătorului Balonului de Aur din 2024 a fost introdus Ferran Torres, marcatorul din finala Campionatului Mondial din 2026 dintre Spania și Argentina.

Ferran Torres este cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate și a fost adus de PSG în această vară definitiv de la FC Barcelona, pentru 48,5 milioane de euro.

Echipele de start: