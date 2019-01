PSG contraataca dupa ce l-a ratat pe De Jong! 100 de milioane de euro pentru mijlocasul dorit de francezi

PSG l-a pierdut pe Frenkie de Jong care a semnat cu Barcelona.

PSG sunt aproape sa obtina semnatura lui Allan, de la Napoli. Potrivit Radio CRC, cele doua parti s-ar fi inteles in ceea ce priveste suma de transfer, aproape 100 milioane de euro.

Informatia apare dupa ce, miercuri, presedintele celor de la Napoli, Aurelio De Laurentiis a dezvaluit ca cele doua cluburi vor ajunge la un acord in viitorul apropiat.

Allan si-ar fi dat si el acceptul pentru plecarea la PSG. El ar urma sa primeasca peste 30 de milioane de euro in patru ani si jumatate, cat ar fi valabilitatea contractului.

Brazilianul in varsta de 28 de ani a ajuns la Napoli in 2015, fiind transferat de la Udineze. El ocupa postul de mijlocas si a adunat 121 de meciuri in tricoul italienilor, marcand 8 goluri.