RAZBOI in toata regula intre Barcelona si PSG pentru DIAMANTUL de lux al Europei! El e jucatorul care ar putea declansa o noua ciocnire TOTALA

Presedintele catalan Bartomeu a facut o ultima tentativa de a-l convinge sa semneze cu Barcelona!

Oficialul de pe Camp Nou a calatorit la Amsterdam pentru o discutie privata cu Frenkie De Jong, noua senzatie a lui Ajax. Conform ziarului catalan Sport, De Jong ar fi amanat decizia in favoarea lui PSG, care parea iminenta. De Jong nu mai e atat de hotarat sa mearga la Paris cum era in urma cu doar cateva zile. A fost impresionat de insistenta Barcelonei si i-a transmis asta sefului de la PSG, Al Khelaifi. Pentru a nu-l pierde, milionarul din Qatar si-a trimis si el o echipa de negociatori in Olanda pentru a betona deal-ul.

De Jong ar putea fi transferul iernii in Europa. Pretul pentru care se discuta: 75 de milioane de euro. Mijlocasul de 21 de ani e abia la al 2-lea sezon plin ca profesionist!