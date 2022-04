”Poate sunt prea siguri de asta”. Mbappe poate rămâne la PSG! Oficialii parizienilor trimit ”săgeți” către Madrid

Real Madrid ar fi echipa aflată în ”pole-position” pentru transferul atacantului francez, dar cei de la PSG speră în continuare că îl va convinge pe Kylian să accepte oferta de prelungire a contractului.

Recent, presa internațională a scris că Mbappe are ”pe masă” un salariu imens, dar și o primă generoasă din partea conducătorilor lui PSG pentru a rămâne pe Parc des Princes. Directorul sportiv, Leonardo, a comentat zvonurile cum că Real Madrid ar fi favorită pentru transferul lui Mbappe.

„În Madrid, ei sunt siguri de trei ani că Mbappe va ajunge la Real Madrid... poate sunt prea siguri de asta”, a spus, râzând, directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, pentru SkySport.

PSG director Leonardo tells @SkySport: “In Madrid they’re sure since three years that Kylian Mbappé will end up at Real Madrid… maybe they’re too sure about that?”, he said laughing. ???????????? #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/lDNl0D7Rb5