Graham Potter a anunțat lotul pentru meciurile cu Elveția și Slovenia

Noul antrenor al Suediei, Graham Potter, și-a anunțat primul lot convocat, care include câteva surprize din Allsvenskan, competiția internă. Printre cei 26 de jucători selectați se numără trei nume neașteptate, respectiv Taha Ali (Malmo FF), Besfort Zeneli (Elfsborg) și Gustav Lundgren (GAIS). Ultimul primește la 30 de ani prima sa convocare la echipa națională, în condițiile în care nu are meciuri pentru repreznetativele de juniori și tineret.



La conferința de presă a avut loc un schimb haios de replici între Graham Potter și Gustav Lundgren. Atacantul a spus că "nu am știut că sunt pe lista selecționerului, încă nu știu dacă să cred că este real sau dacă își bate cineva joc de mine". Antrenorul a răspuns că "am încercat să-l sun ieri, ca să-l anunț personal, dar nu a răspuns", la care fotbalistul a replicat "am avut un apel pierdut, dar nu știam numărul și am crezut că este un call center!".

Suedezii au șanse minuscule de calificare la CM 2026

Gustav Lundgren (30 de ani / 190 cm) a fost legitimat de-a lungul carierei la Tolo IF (2012-2015), Onsala BK (2016-2021) și GAIS (2022-prezent). Suedia trece printr-o formă foarte slabă, care l-a costat postul pe fostul antrenor, danezul Jon Dahl Tomasson.



"Blagult" ocupă ultimul loc în Grupa B de calificare la CM 2026, cu un singur punct acumulat în patru partide jucate (2-2 cu Slovenia, 0-2 cu Kosovo, 0-2 cu Elveția, 0-1 cu Kosovo). Suedezii nu au reușit calificarea la CM 2022 și Euro 2024 și au nevoie de două victorii în ultimele două partide și de un joc puțin probabil al rezultatelor, pentru a prinde locul secund în grupă și participarea la play-off.

Din lot lipsesc vedetele Viktor Gyokeres (Arsenal / probleme musculare), Dejan Kulusevski (Tottenham), Emil Krafth (Newcastle), Samuel Dahl (Benfica) și Emil Forsberg (NY Red Bulls).



Lotul Suediei pentru meciurile cu Elveția (15 noiembrie) și Slovenia (18 noiembrie):

Portari - Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County), Noel Tornqvist (Mjallby)

Fundași - Victor Lindelof (Aston Villa), Ken Sema (Pafos), Isak Hien (Atalanta), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Emil Holm (Bologna), Carl Starfelt (Celta Vigo), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga)

Mijlocași - Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Lucas Bergvall (Tottenham), Besfort Zeneli (Elfsborg)

Atacanți - Alexander Isak (Liverpool), Anthony Elanga (Newcastle United), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Benjamin Nygren (Celtic), Roony Bardghji (FC Barcelona), Taha Ali (Malmo), Isac Lidberg (Darmstadt), Gustav Lundgren (GAIS)



Foto - Getty Images

