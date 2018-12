OUT din echipa! Situatie ca in Liga 1 la Paris Saint-Germain: "Va sta numai pe banca!" Ce s-a intamplat

Un jucator de la PSG a decis sa nu isi prelungeasca contractul si poate pleca liber de contract in vara.

Adrien Rabiot a decis sa nu isi prelungeasca intelegerea cu Paris Saint-Germain. Contractul sau expira in iunie 2019, iar in ianuarie intra in ultimele sase luni de contract si va putea negocia cu orice echipa. Directorul sportiv al francezilor, Antero Henrique, a fost foarte autoritar in ceea ce priveste felul in care Rabiot va fi tratat de club.

"Nu vom mai negocia. Am luat aceasta decizie dupa o discutie avuta cu jucatorul, din care am inteles ca vrea sa plece liber de contract. Pentru el, consecintele sunt clare: va ramane pe banca pentru o perioada nedeterminata", a spus Henrique.

Atacul directorului sportiv la Rabiot a continuat: "Jucatorul si reprezentatii sai ne-au inselat luni la rand. Trebuie sa spun ca aceasta situatie reprezinta lipsa de respect pentru club si fani. Mai ales din partea unui jucator care s-a format aici", a concluzionat.

Cel mai probabil, jucatorul francez va pleca in La Liga, acolo unde Barcelona il asteapta cu bratele deschise. Catalanii au mare nevoie de un fundas central, dupa ce Umtiti si Vermaelen s-au accidentat si lipsesc pentru o perioada mai lunga de timp. Liverpool si Juventus sunt alte doua cluburi interesate de serviciile lui Rabiot.