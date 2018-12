OFICIAL | Milan le-a dat lovitura Barcei, PSG-ului si lui City: le-a luat de sub nas una dintre "perlele" Braziliei. Astazi face vizita medicala

AC Milan a rezolvat mutarea mijlocasului brazilian Lucas Paqueta, de la Flamengo. Acesta a avut o clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane euro, dar italienii au reusit sa obtina un "discount".

AC Milan este foarte aproape de transferul tanarului brazilian Lucas Paqueta, de la Flamengo. Italienii de la Mediaset anunta ca mijlocasul se afla la Milano, iar astazi va face vizita medicala. El s-a intalnit deja cu antrenorul Gennaro Gattuso.

Lucas Paqueta (21 de ani) a fost deja convocat la nationala Braziliei, iar de serviciile sale se interesau, potrivit presei din Italia, Spania si Anglia, si Barcelona, Manchester City, Chelsea si PSG.

Mijlocas ofensiv, Paqueta a marcat 11 goluri in 49 de meciuri pentru Flamengo, iar in nationala Braziliei a jucat in vara, in meciurile amicale cu Statele Unite si El Salvador.