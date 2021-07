Omul care a scris istorie la Leicester, gata sa faca minuni si in Ligue 1! Cu ce echipa de top e aproape sa semneze Claudio Ranieri

Tehnicianul italian este liber de contract dupa aventura de la Sampdoria.

Recunoscut pentru performanta incredibila reusita la Leicester, atunci cand formatia engleza a reusit sa castige Premier League, fiind creditata cu mult mai multe sanse sa retrogradeze decat sa aiba sanse la trofeu, Claudio Ranieri va incepe o noua aventura.

L'Equipe sau France Football sustin ca tehnicianul italian este in negocieri avansate cu Lille, campioana Frantei, care a ramas fara antrenor, dupa ce Christoph Galtier a preferat sa plece la Nice, fiind atras de proiectul miliardarului Jim Ratcliffe.



Ranieri a mai pregatit de-a lungul carierei, printre altele, pe Napoli, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter, Monaco, Leicester, AS Roma, Fulham sau Sampdoria, insa va ramane mereu in memoria microbistiilor pentru "minunea" reusita in Premier League.