Nu poti sa-i bati? Cumpara-i! Nume-surpriza pe lista lui PSG: cu cine se deschide lista de transferuri a seicilor MILIARDARI

PSG e gata sa investeasca din nou masiv in achizitii.

Le Parisien anunta care e primul nume de pe lista Parisului: Nicolas Pepe! Atacantul de 23 de ani a facut un meci de senzatie in weekend, in Lille - PSG 5-1. A marcat o data si i-a terorizat pe fundasii lui Tuchel. Pepe are 19 goluri marcate in acest sezon si e al doilea in clasamentul marcatorilor, dupa Mbappe (27).

Ivorianul a inscris 32 de goluri in ultimii doi ani. A ajuns la Lille de la Angers, in 2017. Transferul sau ar urma sa-l scoata definitiv din calcule pe camerunezul Choupo-Moting. Varful adus de la Stoke are numai 3 goluri in 18 aparitii de la transferul sau pe Park des Princes.