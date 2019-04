Lovitura pregatita de PSG in vara! Neymar le-a cerut seicilor de urgenta transferul

Neymar nu doar ca ramane la PSG, dar se implica si in politica de transferuri a clubului pentru sezonul viitor.

Brazilianul si-a stabilit viitorul si acum vrea sa isi ajute echipa sa dea o lovitura pe piata transferurilor in vara. Neymar le-a cerut seicilor sa-l aduca pe Coutinho, colegul sau de la nationala.

Coutinho nu s-a adaptat pe Camp Nou dupa transferul de la Liverpool si ar vrea sa plece de la Barcelona in vara, iar proiectul de la PSG i se pare unul atractiv, noteaza jurnalistii francezi. Pentru Coutinho a existat si varianta Manchester United, insa trecutul sau sta in calea unei eventuale mutari pe Old Trafford.

Fost jucator la Liverpool, Coutinho a fost fluierat copios de fanii lui United la meciul cu Barcelona din Champions League, motiv pentru care brazilianul a decis sa renunte la ideea de a se transfera la Manchester.