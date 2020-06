Seicii cer 175 de milioane pe Neymar, dar ar ajunge sa valoreze jumatate! Studiul care da peste cap piata transferurilor 

Piata transferurilor este aproape sa se deschida iar preturile fotbalistilor ar urma sa fie afectate serios de pandemia de coronavirus, spre fericirea echipelor care vor sa faca transferuri.

Un studiu realizat de CIES (n.r. Centrul international pentru studii sportive) pune in valoare jucatorii cu cele mai mari cote din Europa si cum ar putea fi afectate de pandemia de coronavirus.

Cea mai mare surpriza din estimari o reprezinta Neymar, pe care seicii miliardari ai lui PSG vor sa obtina 175 de milioane de euro. Conform studiului, starul brazilian ar ajunge sa valoreze doar 82 de milioane de euro. Anuntul vine ca o surpriza, tinand cont ca Marquinhos, coechipierul sau are o estimare de 89 de milioane de euro.

Kylian Mbappe continua sa fie cap de lista cu o suma impresionanta, de 259 de milioane de euro, urmat de Raheem Sterling (194.7 milioane de euro) si Jadon Sancho (179.1 milioane de euro).

In cazul in care cota brazilianului scade pana la suma estimata in studiu, vestea ar fi benefica pentru Barcelona, care incearca sa il readuca pe Neymar inapoi inca de sezonul trecut. Reamintim ca Neymar s-a transferat la PSG in 2017 pe suma-record de 222 de milioane de euro.

VIDEO - Meciul de senzatie facut de Neymar in Champions League impotriva lui PSG: