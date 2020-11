VIDEO | Neymar, aproape sa faca infarct! "Fiu de c***a!" Brazilianul a fost speriat de moarte in timp ce se juca pe calculator

Neymar a fost speriat de un prieten in timp ce se juca pe calculator.

Starul brazilian se relaxa acasa si era in timpul unui live pe Twitch. Neymar era ancorat intr-un joc pe calculator, moment in care un prieten al acestuita s-a asezat in spatele lui cu o masca de monstru pe fata.

Fotbalistul PSG-ului a fost intrebat de unul dintre internautii cu care se afla live pe Twitch ce este fata infricosatoare de langa el. In acel moment, Neymar a sarit de pe scaun si a inceput sa tipe: "Fiu de c***a!"

Neymar mai avea putin si il lua la bataie pe cel care l-a speriat. Totul a devenit viral si filmuletul a strans mii de reactii pe internet.

