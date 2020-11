O noua pierdere grea dupa accidentarea lui Neymar! Mbappe este in pericol sa rateze partida cu Leipzig!

Reeditarea semifinalei de UEFA Champions League va fi in etapa a treia din grupa H, Leipzig urmand sa primeasca vizita celor de la PSG.

Kylian Mbappe este in pericol de a rata partida contra germanilor de la Leipzig, din cauza unei accidentari la coapsa. Atacantul lui Paris Saint-Germain a ratat antrenamentul de luni si e posibil sa nu fie refacut pana la partida de miercuri seara.

Fotbalistul de 21 de ani a fost inlocuit in minutul 74 al partidei din campionat contra celor de la Nantes de sambata, iar antrenorul Thomas Tuchel a dezvaluit ca schimbarea internationalului francez a fost o masura de precautie.

Parisul il are deja accidentat pe Neymar, probabil pana dupa pauza internationala. Mauro Icardi de asemenea are o accidentare la genunchi. PSG este pe locul al doilea in grupa H, dupa victoria din ultima etapa din Turcia impotriva lui Basaksehir.

Pentru meciul de miercuri seara, Thomas Tuchel are nu mai putin de 8 fotbalisti indisponibili.