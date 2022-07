Italienii s-au mișcat repede în perioada de transferuri după ce l-au pierdut pe consacratul Koulibaly din defensivă. Napoli l-a luat pe Leo Ostigard pe 5 milioane de euro, de la Brighton, și l-a promovat pe Davide Costanzo de la reprezentativa U19 a echipei.

Cu toate acestea, napoletanii nu s-au oprit aici și sunt gata să-și întărească și mai tare linia de fund. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a dezvăluit noua mutare de pe San Paolo, într-o postare de pe Twitter.

Min-jae Kim, sud-coreean cotat la 14 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, va părăsi gruparea din Turcia, Fenerbahce, care va încasa 19.5 milioane de euro de la italieni, și va fi noul jucător al lui Napoli.

Done Deal and confirmed! #KimMinJae to #Napoli from #Fenerbahce for €19,5M (payment of the release clause). Contract until 2025 (€2,5M/year) with option for other 2-years. There will be a release clause (€42M) valid from July 2024. #transfers https://t.co/IxSptgKhYb