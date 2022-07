Motivul profund pentru care Zinchenko a ales-o pe Arsenal. „Ei au jucat aici și îmi plăcea să-i urmaresc”

Suma de transfer a ucraineanului a fost de 35 milioane de euro, dar cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate, nu depășește 25 milioane. Oleksandr Zinchenko a părăsit-o pe Manchester City după 127 de partide în tricoul "cetățenilor", pentru care a reușit două goluri și 12 assist-uri în peste 9000 de minute jucate.

În cel mai recent interviu, fundașul lateral a dezvăluit motivul pentru care a ales să accepte propunerea "tunarilor" de a evolua pe Emirates.

„Vreau să vă spun că ăsta este un vis de când eram mic (n.r. - să ajung la Arsenal), pentru că am fost un mare fan al echipei. Când Thierry Henry și Cesc Fabrecas jucau aici, adoram să-i urmăresc pe ei și acea Arsenal”, au fost cuvintele lui Zinchenko, conform Mirror.

Ce a spus Pep Guardiola despre Zinchenko

Antrenorul de pe banca tehnică a "cetățenilor" a spus că a făcut cu Zinchenko ce n-a reușit să facă cu Raheem Sterling și Gabriel Jesus, înainte ca cei doi să părăsească clubul.

„A fost frumos ieri cu Oleks (n.r. - Oleksandr Zinchenko), pentru că am putut să ne luăm la revedere cum trebuie. Din păcate, cu Gabi (n.r. - Gabriel Jesus) și Raheem (n.r. - Sterling) nu am putut face asta, dar cu el am putut și va pleca la Arsenal”, au fost cuvintele lui Pep Guardiola, potrivit publicației Mirror.

Zinchenko, la City

Fundașul ucrainean, în vârstă de 25 ani, se află la trupa de pe Etihad încă din vara anului 2016. Zinchenko și-a trecut în CV patru titluri de campion, patru Cupe Carabao, două Supercupe și un FA Cup, în sezoanele petrecute la Manchester City.

Fotbalistul cotat la 25 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a bifat 127 apariții în tricoul "cetățenilor", a marcat două goluri și a pasat decisiv în 12 situații.

Zinchenko a ajuns în Premier League din Rusia, de la FK Ufa. Înainte de aventura cu ei, ucraineanul a evoluat la reprezentativa U19 și U17 a lui Șahtior. A fost împrumutat un an când a sosit la CIty, în 2016/17 și, ulterior, a început să evolueze constant și să-și facă un nume.